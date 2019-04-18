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Кажаны дважды обыграли Сердце Подолья в финале чемпионата Украины по волейболу

Кажаны дважды обыграли Сердце Подолья в финале чемпионата Украины по волейболу
16:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ВК Барком-Кажаны

Новости спорта: 16 и 17 апреля во Львове состоялись матчи финальной серии плей-офф чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги между ВК “Барком-Кажаны” и ВК “Сердце Подолья”.

Под колоссальную поддержку болельщиков “Кажаны” дважды обыграли соперника. Об этом сообщает пресс-служба ВК “Барком-Кажаны”.

Первая игра состоялась 16 апреля и завершилась со счетом 3:0 ( 25:21; 25:20; 25:9), вторая - 17 апреля, также 3:0 (25:18, 25:23, 25:17).

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“Прежде всего надо сказать спасибо нашим зрителям и группе поддержки. Очень приятно, что именно такая атмосфера в зале. Большое им спасибо. Хорошо, что мы держали планку во втором матче, потому что вторая игра всегда тяжелее. Мы обошлись без организационных провалов. Думаю, 24 апреля нас ждет качественный волейбол и очень хорошая игра”, – прокомментировал выступление своих подопечных Угис Крастиньш.

Третья игра между ВК “Барком-Кажаны” и ВК “Сердце Подолья” в финальной серии Суперлиги пройдет 24 апреля в Виннице.

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Волейбол, Новости волейбола, ВК Барком-Кажаны, ВК Сердце Подолья, Барком-Кажаны - Сердце Подолья.
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