Кажаны дважды обыграли Сердце Подолья в финале чемпионата Украины по волейболу

Новости спорта: 16 и 17 апреля во Львове состоялись матчи финальной серии плей-офф чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги между ВК “Барком-Кажаны” и ВК “Сердце Подолья”.

Под колоссальную поддержку болельщиков “Кажаны” дважды обыграли соперника. Об этом сообщает пресс-служба ВК “Барком-Кажаны”.

Первая игра состоялась 16 апреля и завершилась со счетом 3:0 ( 25:21; 25:20; 25:9), вторая - 17 апреля, также 3:0 (25:18, 25:23, 25:17).

“Прежде всего надо сказать спасибо нашим зрителям и группе поддержки. Очень приятно, что именно такая атмосфера в зале. Большое им спасибо. Хорошо, что мы держали планку во втором матче, потому что вторая игра всегда тяжелее. Мы обошлись без организационных провалов. Думаю, 24 апреля нас ждет качественный волейбол и очень хорошая игра”, – прокомментировал выступление своих подопечных Угис Крастиньш.

Третья игра между ВК “Барком-Кажаны” и ВК “Сердце Подолья” в финальной серии Суперлиги пройдет 24 апреля в Виннице.