Нурмагомедов и Порье могут провести бой в Абу-Даби

Новости спорта: Встреча бойцов может состояться на UFC 241.

Стало известны некоторые подробности поединка между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом организации в легком весе Дастином Порье.

Как сообщает MMAFighting, их поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби на UFC241.

Порье в последнем поединке завоевал временный чемпионский пояс, победив единогласным решением судей чемпиона организации в полулегком весе Макса Холлоуэя.

Хабиб Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и победил Конора Макгрегора. Поединок закончился потасовкой, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован.