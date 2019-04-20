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Нурмагомедов и Порье могут провести бой в Абу-Даби

Нурмагомедов и Порье могут провести бой в Абу-Даби
12:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Встреча бойцов может состояться на UFC 241.

Стало известны некоторые подробности поединка между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом организации в легком весе Дастином Порье.

Как сообщает MMAFighting, их поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби на UFC241.

Порье в последнем поединке завоевал временный чемпионский пояс, победив единогласным решением судей чемпиона организации в полулегком весе Макса Холлоуэя.

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Хабиб Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и победил Конора Макгрегора. Поединок закончился потасовкой, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, UFC 241.
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