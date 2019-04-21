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Сборная Украины и Азербайджана отказались от товарищеского матча

Сборная Украины и Азербайджана отказались от товарищеского матча
05:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сборные Украины и Азербайджана не будут играть третий контрольный матч.

Сборная Украины по пляжному футболу, которая нынче находится на учебно-тренировочном сборе в Баку, не будет играть последний запланированный спарринг с командой Азербайджана.

По словами главного тренера "сине-желтых" Евгения Вареницы, причиной стала недавняя жеребьевка отбора на Всемирные пляжные игры в Сан-Диего. Украинцы и азербайджанцы будут соперниками, поэтому обе команды решили не раскрывать все свои карты, сообщает пресс-служба ФФУ.

Напомним, в предыдущих двух контрольных матчах в Баку Украина сначала победила со счетом 4:3, а затем сыграла вничью - 3:3. В воскресенье, 21 апреля, наша команда завершит сбор и вернется в Киев.

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Матч 1/8 финала испанского этапа отбора Всемирных пляжных игр между Украиной и Азербайджаном состоится 9 мая. Победитель встретится в четвертьфинале с лучшей командой пары Россия - Норвегия. В финал Игр выйдут лишь полуфиналисты отборочных соревнований.

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Сборная Украины, Пляжный футбол, Новости футбола.
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