UFC Fight Night 149: Оверим нокаутировал Олейника и другие результаты турнира

Новости спорта: Вашему вниманию итоги турнира по боям без правил UFC Fight Night 149.

В субботу, 20 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся турнир UFC Fight Night 149.

Главным событием вечера стал поединок между голландцем Алистером Оверимом и россиянином Алексеем Олейником.

В конце первого раунда после серии точных ударов от голландца Олейник упал на канвас и Алистар обрушил на россиянина град ударов. В результате рефери пришлось вмешаться и зафиксировать победу Оверима техническим нокаутом.

В итоге Олейник потерпел 12-е поражение в карьере при 57 победах. Оверим выиграл 45-й поединок при 17 неудачах. Российскому бойцу потребовалось время и помощь врачей, чтобы оправиться после атак голландца.

Основной кард

Алистар Оверим победил Алексея Олейника, техническим нокаутом в концовке 1-го раунда, TKO.

Ислам Махачев победил Армана Царукяня, единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Сергей Павлович победил Марсело Голма нокаутом (1 раунд; 1:06)

Роксанн Модаффери победила Антонину Шевченко раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Кшиштоф Йотко победил Алена Амедовски единогласным решением (30-25, 30-26, 30-26)

В главном бою предварительного карда Мовсар Евлоев (Россия) победил Сюн Ву Чоя (Южная Корея) единогласным решением судей.