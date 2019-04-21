Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

UFC Fight Night 149: Оверим нокаутировал Олейника и другие результаты турнира

UFC Fight Night 149: Оверим нокаутировал Олейника и другие результаты турнира
08:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию итоги турнира по боям без правил UFC Fight Night 149.

В субботу, 20 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся турнир UFC Fight Night 149.

Главным событием вечера стал поединок между голландцем Алистером Оверимом и россиянином Алексеем Олейником. 

В конце первого раунда после серии точных ударов от голландца Олейник упал на канвас и Алистар обрушил на россиянина град ударов. В результате рефери пришлось вмешаться и зафиксировать победу Оверима техническим нокаутом.

В итоге Олейник потерпел 12-е поражение в карьере при 57 победах. Оверим выиграл 45-й поединок при 17 неудачах. Российскому бойцу потребовалось время и помощь врачей, чтобы оправиться после атак голландца.

Основной кард

Алистар Оверим победил Алексея Олейника, техническим нокаутом в концовке 1-го раунда, TKO.

Ислам Махачев победил Армана Царукяня, единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Сергей Павлович победил Марсело Голма нокаутом (1 раунд; 1:06)

Роксанн Модаффери победила Антонину Шевченко раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Кшиштоф Йотко победил Алена Амедовски единогласным решением (30-25, 30-26, 30-26)

В главном бою предварительного карда Мовсар Евлоев (Россия) победил Сюн Ву Чоя (Южная Корея) единогласным решением судей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алистар Оверим, MMA, UFC, Алексей Олейник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик решением судей победил Аракаву
02 Беринчик - Аракава: события боя
03 Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
04 Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
05 Денис Беринчик - Нихито Аракава: полный бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь