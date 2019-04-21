Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

Олимпийского чемпиона дисквалифицировали из-за допинга

Олимпийского чемпиона дисквалифицировали из-за допинга
08:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Кенийский бегун Асбель Кипроп, пойманный на эритропоэтине, получил четырехлетний бан.

Кенийский легкоатлет Асбель Кипроп, на Олимпиаде-2008 в Пекине взявший "золото" в беге на 1500 м, отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 20 апреля данную информацию предоставил независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU). Дисквалификация нарушителя отсчитывается с 3 февраля 2018 года.

В мае 2018 года допинг-проба "Б" спортсмена дала положительный результат. 29-летний кениец был уличен в применении эритропоэтина. Он заявил, что сотрудники подменили допинг-пробы, но доказательств этому так и не было найдено.

Асбель Кипроп – трехкратный чемпион мира. Но золотым призером Олимпийских игр-2008 стал уже после соревнований, когда стало известно, что выигравший тот забег бахрейнец Рашид Рамзи сделал это с помощью допинга.

Как сообщалось ранее, Александр Усик продемонстрировал трюк на глазах у олимпийского чемпиона, погоревшего на допинге. Украинский боксер показал невероятную ловкость рук, жонглируя деньгами.

Также сообщалось, что знаменитый боксер Джаррелл Миллер признался в употреблении допинга. "Я все испортил. Было много вариантов справиться с ситуацией, но я выбрал неправильный, и поплатился за это", – заявил американский тяжеловес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Асбель Кипроп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик решением судей победил Аракаву
02 Беринчик - Аракава: события боя
03 Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
04 Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
05 Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь