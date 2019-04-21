Украинская биатлонистка рискует пропустить весь следующий сезон

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Украинская биатлонистка Ирина Варвинец может не возобновить карьеру до начала сезона 2019/20.

По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, Варвинец пока не собирается возобновлять карьеру.

Она не может полноценно приступить к тренировкам из-за проблем со здоровьем.

Варвинец пропустила сезон 2018/19 из-за проблем с коленьями.

Отметим, что по окончанию сезона женскую сборную Украины покинул старший тренер команды Андрей Прокунин. Окончательный состав команды, а также тренерского штаба будет сформирован до конца апреля.