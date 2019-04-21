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Украинские грации завоевали “бронзу” в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте

Украинские грации завоевали “бронзу” в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте
17:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook НОК Украины

Новости спорта: Украинские грации завоевали бронзовую награду на 3-м этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Подопечные Ирины Дерюгиной завоевали бронзу в многоборье в групповых упражнениях. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

“Украинская команда в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицкой, Алины Бихно, Татьяны Довженко и Марии Высочанской взошла на третью ступеньку пьедестала почета Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте”, - говорится в сообщении.

Украинские грации завоевали “бронзу” в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте

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Сегодня в финалах на World Cup Tashkent 2019 будут соревноваться Влада Никольченко (обруч, булавы, лента), Кристина Пограничная (обруч, мяч, булавы, лента) и групповички (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).

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Художественная гимнастика, Сборная Украины по художественной гимнастике.
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