Волейбол. Химик стал чемпионом женской Суперлиги Украины

Новости спорта: Команда из Южного проиграла лишь один матч в течение всего сезона.

Южненский «Химик» девятый раз в истории завоевал золотые медали женской Суперлиги.

Команда Евгения Николаева уверенно выиграла первый этап чемпионата, победив в 27 из28 матчей (единственное поражение от «Волыни-Университет-ОДЮСШ»). А затем команда захватила лидерство в таблице «Финала четырех» уже после первого тура в Запорожье. Второй тур проходил в Южном и «Химик» еще три уверенные победы:

Таким образом, «Химик» сумел защитить титул чемпиона Украины. Второе место досталось «Орбите», а третье – «Волыни».

Личные награды:

Юлия Бойко, «Химик» – лучшая доигровщица чемпионата

Дарья Дрозд, «Химик» – лучшая центральная блокирующая чемпионата

Кристина Немцева, «Химик» – лучшая либеро чемпионата

Диана Карпец, «Химик» – лучший игрок чемпионата

Чемпионский танец «Химика»:

Напомним, «Химик» также выиграл Кубок Украины. В мужском чемпионате «Барком-Кажаны» находятся в шаге от золота чемпионата, но уже с Кубком.