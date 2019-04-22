Волейбол. Химик стал чемпионом женской Суперлиги Украины

Южненский «Химик» девятый раз в истории завоевал золотые медали женской Суперлиги.
Команда Евгения Николаева уверенно выиграла первый этап чемпионата, победив в 27 из28 матчей (единственное поражение от «Волыни-Университет-ОДЮСШ»). А затем команда захватила лидерство в таблице «Финала четырех» уже после первого тура в Запорожье. Второй тур проходил в Южном и «Химик» еще три уверенные победы:
Таким образом, «Химик» сумел защитить титул чемпиона Украины. Второе место досталось «Орбите», а третье – «Волыни».
Личные награды:
Юлия Бойко, «Химик» – лучшая доигровщица чемпионата
Дарья Дрозд, «Химик» – лучшая центральная блокирующая чемпионата
Кристина Немцева, «Химик» – лучшая либеро чемпионата
Диана Карпец, «Химик» – лучший игрок чемпионата
Чемпионский танец «Химика»:
Напомним, «Химик» также выиграл Кубок Украины. В мужском чемпионате «Барком-Кажаны» находятся в шаге от золота чемпионата, но уже с Кубком.