Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

Волейбол. Химик стал чемпионом женской Суперлиги Украины

Волейбол. Химик стал чемпионом женской Суперлиги Украины
09:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Команда из Южного проиграла лишь один матч в течение всего сезона.

Южненский «Химик» девятый раз в истории завоевал золотые медали женской Суперлиги.

Команда Евгения Николаева уверенно выиграла первый этап чемпионата, победив в 27 из28 матчей (единственное поражение от «Волыни-Университет-ОДЮСШ»). А затем команда захватила лидерство в таблице «Финала четырех» уже после первого тура в Запорожье. Второй тур проходил в Южном и «Химик» еще три уверенные победы:

Таким образом, «Химик» сумел защитить титул чемпиона Украины. Второе место досталось «Орбите», а третье – «Волыни».

Личные награды:

Юлия Бойко, «Химик» – лучшая доигровщица чемпионата

Дарья Дрозд, «Химик» – лучшая центральная блокирующая чемпионата

Кристина Немцева, «Химик» – лучшая либеро чемпионата

Диана Карпец, «Химик» – лучший игрок чемпионата

Чемпионский танец «Химика»:

Напомним, «Химик» также выиграл Кубок Украины. В мужском чемпионате «Барком-Кажаны» находятся в шаге от золота чемпионата, но уже с Кубком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волейбол, ВК Химик, Новости волейбола, Суперилаг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бернард: У меня были проблемы в Украине
02 "Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала
03 Забавный "сухой лист" в матче женской ЛЧ Лион - Челси (Видео)
04 Шовковский: Ахметов хотел купить меня в Шахтер
05 Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь