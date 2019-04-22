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Пляжный футбол: сборная Украины завершила сбор в Баку

Пляжный футбол: сборная Украины завершила сбор в Баку
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сборная Украины по пляжному футболу завершила недельный сбор в столице Азербайджана.

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница поделился впечатлениями от выступления своих подопечных в товарищеских матчах против сборной Азербайджана. 

“К сожалению, не могу сказать, что все сложилось по нашему предварительному плану. Во-первых, несколько подвела погода. Пришлось пару занятий провести под крышей, в тренировочном зале. Во-вторых, в наши планы вмешалась жеребьевка отбора на Всемирные пляжные игры. Пришлось менять планы относительно построения тренировочного процесса. Мы решили все же сыграть два из трех запланированных контрольных поединков, но без отработки стандартов, которые в пляжном футболе крайне важны. То есть, мы не стали наигрывать угловые и ауты, чтобы не открыть карты сопернику. 

Зато мы дали возможность проявить себя всем исполнителям, принявшим участие в сборе. Кроме того, ребята играли на фоне достаточно больших нагрузок, ведь мы понимали, что какого-то значения результат для нас не имеет. Однако мы сыграли достаточно неплохо — 4:3, 3:3, причем объективно переигрывали соперника по ходу этих встреч. Впрочем, товарищеский матч есть товарищеский матч, не будем делать из этого каких-то стратегических выводов”, - сказал Вареница в комментарии пресс-службе Федерации футбола Украины.

Напомним, во время тренировки в Баку украинцы сыграли два контрольных поединка с местной сборной (4:3 и 3:3). В планах был и третий матч, но его отменили по обоюдному согласию через результат жеребьевки отбора к Всемирным пляжным играм в Сан-Диего (США). 9 мая в испанском городке Салоу в 1/8 финала квалификационного турнира Украина сыграет именно с Азербайджаном.

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Победитель встретится в четвертьфинале с лучшей командой пары Россия - Норвегия. В финал Игр выйдут только полуфиналисты отборочных соревнований.

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Сборная Украины, Пляжный футбол, Баку, Новости футбола.
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