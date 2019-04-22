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Украинка Гапоненко заняла 4-е место на ЧЕ по шахматам

Украинка Гапоненко заняла 4-е место на ЧЕ по шахматам
17:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Гапоненко остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Европы по шахматам.

Украинка Инна Гапоненко заняла четвертое место на юбилейном ХХ женском чемпионате Европы по шахматам, который завершился в Анталье (Турция).

Гапоненко лидировала перед последним туром, однако в заключительной партии черными фигурами проиграла Антоанете Стефановой из Болгарии и по дополнительным показателям пропустила вперед россиянку Алину Кашлинскую, Мари Себаг из Франции и немку Элизабет Петц, в активе которых также по 8 очков из 11-ти возможных.

Экс-чемпионка мира украинка Анна Ушенина набрала 7,5 очка и финишировала восьмой.

Призовой фонд чемпионата Европы составлял €60 тыс., из которых победительница получит €10 тыс.

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Четырнадцать лучших шахматисток континентального первенства получили прямые путевки на Кубок мира.

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Шахматы, Шашки, Новости спорта, Инна Гапоненко.
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