Украинка Гапоненко заняла 4-е место на ЧЕ по шахматам

Новости спорта: Гапоненко остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Европы по шахматам.

Украинка Инна Гапоненко заняла четвертое место на юбилейном ХХ женском чемпионате Европы по шахматам, который завершился в Анталье (Турция).

Гапоненко лидировала перед последним туром, однако в заключительной партии черными фигурами проиграла Антоанете Стефановой из Болгарии и по дополнительным показателям пропустила вперед россиянку Алину Кашлинскую, Мари Себаг из Франции и немку Элизабет Петц, в активе которых также по 8 очков из 11-ти возможных.

Экс-чемпионка мира украинка Анна Ушенина набрала 7,5 очка и финишировала восьмой.

Призовой фонд чемпионата Европы составлял €60 тыс., из которых победительница получит €10 тыс.

Четырнадцать лучших шахматисток континентального первенства получили прямые путевки на Кубок мира.