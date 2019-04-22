Киберспорт: Украина станет сооснователем Европейской федерации

Новости спорта: Украина станет сооснователем Европейской федерации киберспорта.

После серии встреч в Лозанне и Париже, представители 12 стран мира встретились в Берлине, чтобы обсудить формирование Европейской федерации киберспорта.

Что известно

Если верить Esports Observer, члены федерации составили Берлинскую декларацию, в которой описали главные положения. Представители стран еще не подписали договор, но уже решили, что ЕФК будет некоммерческой и независимой от третьих лиц организацией. К тому же федерация будет регулировать собственные соревнования, но выступать в роли модератора, а не руководящего органа.

«Приверженность киберспорту является важным знаком: Европа — это будущее для многих молодых людей. Киберспорт, как никакое другое спортивное движение, извлекает выгоду из свобод, предоставляемых Европейским союзом» — сказал президент Немецкой федерации киберспорта Ханс Ягноу

Пока что примкнуть к федерации согласились Великобритания, Бельгия, Германия, Австрия, Венгрия, Франция, Россия, Словения, Сербия, Швеция, Турция и Украина. На встрече также присутствовали представители Европейской федерации интерактивного программного обеспечения, Немецкая ассоциация игровой индустрии, ESL, StarLadder и Freaks 4U Gaming.

Президент Немецкой федерации киберспорта Ханс Ягой отметил, что ЕФК не будет присоединяться к Международной федерации киберспорта, ведь не все страны Европейского союза входят в состав МФК.

Напомним, в Украине основали студенческую киберспортивную лигу по CS: GO с призовым фондом и турнирами; Farming Simulator 19 стал киберспортивной дисциплиной с призовым фондом в $280 тыс.