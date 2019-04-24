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Овечкина удалили за аплодисменты рефери (Видео)

Овечкина удалили за аплодисменты рефери (Видео)
06:05 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Российский форвард отреагировал на удаление саркастическими аплодисментами.

Российский хоккеист Александр Овечкин заработал удаление до конца игры за аплодисменты в адрес рефери матча. Событие случилось в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:5. Счет в серии сравнялся – 3:3.

За минуту до конца игры капитан столичного клуба заработал удаление. Он ударил соперника клюшкой, за что получил от судей двухминутный штраф. Нападающий отреагировал на это решение саркастическими аплодисментами, за что был наказан еще 10-ю минутами штрафа.

Напомним, что в третьем матче плей-офф серии Александр Овечкин устроил драку с Андреем Свечниковым и нокаутировал своего соотечественника.

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НХЛ, Хоккей, Александр Овечкин, Новости спорта.
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