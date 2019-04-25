Скачать
Четверг, 25.04.2019
Динамо и Шахтер разошлись миром (Видео)
Динамо и Шахтер разошлись миром (Видео)
Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вышел на первое место в АПЛ
Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вышел на первое место в АПЛ
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса

Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке

Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке
05:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи сообщила, что пока не решила, будет ли она продолжать карьеру в рестлинг-промоушене WWE.

Ранее Роузи намекнула на беременность, также она объявила, что покидает WWE.

"Изначально я думала, что буду в рестлинге до ноября, потому что я хотела завести скорее семью. Я им сказала, что буду в WWE до беременности. Поэтому планировала заниматься этим лишь несколько месяцев, но мне понравилось в рестлинге, я действительно полюбила это шоу. Затем я узнала, что главное событие вечера в рестлинге впервые может стать боем двух девушек, если я останусь. Поэтому я решила продолжать, мой замечательный муж поддерживал меня всё время.

Ронда Роузи сломала руку во время рестлинг-шоу

Что касается будущего, то я не знаю. Мы сейчас сосредоточены на ребёнке, я даже не представляю, как изменится моя жизнь. Возможно, я решу послать всё к чёрту, когда увижу нашего ребёнка. Может, ещё вернусь, пока не хотелось бы давать никаких обещаний. Не знаю, что будет в будущем", — приводит слова Роузи MMA News.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Ронда Роузи, Новости ММА, Рестлинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити: события матча (Видео)
02 Динамо и Шахтер разошлись миром (Видео)
03 СМИ: У Зидана из-за Лунина и Куртуа назревает конфликт с руководством
04 Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вышел на первое место в АПЛ
05 Джошуа: Миллер получил по заслугам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь