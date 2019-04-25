Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке

Новости спорта: Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи сообщила, что пока не решила, будет ли она продолжать карьеру в рестлинг-промоушене WWE.

Ранее Роузи намекнула на беременность, также она объявила, что покидает WWE.

"Изначально я думала, что буду в рестлинге до ноября, потому что я хотела завести скорее семью. Я им сказала, что буду в WWE до беременности. Поэтому планировала заниматься этим лишь несколько месяцев, но мне понравилось в рестлинге, я действительно полюбила это шоу. Затем я узнала, что главное событие вечера в рестлинге впервые может стать боем двух девушек, если я останусь. Поэтому я решила продолжать, мой замечательный муж поддерживал меня всё время.

Что касается будущего, то я не знаю. Мы сейчас сосредоточены на ребёнке, я даже не представляю, как изменится моя жизнь. Возможно, я решу послать всё к чёрту, когда увижу нашего ребёнка. Может, ещё вернусь, пока не хотелось бы давать никаких обещаний. Не знаю, что будет в будущем", — приводит слова Роузи MMA News.