Украинский прыгун в воду Кваша объявил о завершении карьеры

Новости спорта: Илья Кваша больше не будет участвовать в соревнованиях.

Олимпийский призер Илья Кваша заявил о завершении карьеры. Спортсмен объяснил такое решение состоянием здоровья.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я физически не смог выполнять ту нагрузку, которая была необходима для достижения высоких результатов, а гарантий никто не давал. То есть, грубо говоря, никто не мог сказать, что со мной все будет хорошо, мол 50 на 50.

Проблема в общем состоянии. У меня же была сложная операция на левой почке. Чем больше я начинал грузится, тем больше ощущалась усталость. Восстановление давалось тяжело. Показатели сначала были на нормальном уровне, но чем больше я тренировался, тем хуже себя чувствовал и тут уже было не до шуток.

В зале крутил двойные, на воде, правда, спадам ограничился. Но потом вопрос стал ребром. Тяжело принять, что ты планировал свою жизнь так, а она складывается совершенно иначе. Сложно далось решение об окончании карьеры, но я считаю, что поступил правильно. Потому что рисковать здоровьем - это одно, а рисковать уже нормальной жизнью - совершенно другое.

Тренер восприняла решение достаточно спокойно. Конечно, ей не хотелось, чтобы я заканчивал. Никому этого не хотелось, ни мне, ни тренеру, ни федерации. Все надеялись, что я еще буду прыгать и точку поставлю в Токио-2020. Самой жирной точкой была бы, конечно, олимпийская медаль, но сложилось иначе. Татьяна Иосифовна чувствовала, к чему все идет. Она ведь видела, как я восстанавливался, знала о каждом моем походе к доктору", - сказал Кваша.