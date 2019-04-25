Барком-Кажаны завоевали золото чемпионата Украины по волейболу

Новости спорта: "Барком-Кажаны" выиграли Суперлигу Украины по волейболу среди мужчин.

24 апреля в Виннице состоялся третий финальный матч чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Сердце Подолья принимал львовский Барком-Кажаны. В предыдущих двух играх победу одержали подопечные Угиса Крастиньша.

Стартовый сет взяли хозяева площадки 25:23, а затем успех был на стороне Баркома-Кажаны 16:25. Очень интересно проходила третья партия, в которой команды долго не хотели уступать друг другу. Но уже при счете 29:29 два решающих очка взяли волейболисты из Винницы.

По всей видимости, третья партия забрала у игроков Сердца Подолья слишком много физических и эмоциональных сил и они по всем статьям проиграли четвертый сет 18:25, а затем и пятый 7:15.

Больше всех очков у победителей набрали Юрий Томин (29), Юрий Семенюк (21), Евгений Кисилюк (17), Александр Гладенко (14) и Олег Шевченко (11). У хозяев площадки следует отметить Андрея Горбенко (19 очков), Сергея Руденко (14), Александра Терещука и Владимира Сидоренко (по 10).

Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины

Сердце Подолья (Винница) - Барком-Кажаны (Львов)

2:3 (25:23, 16:25, 31:29, 18:25, 7:25)

Счет в серии до трех побед - 0:3

В итоге львовский Барком-Кажаны во второй раз подряд стал чемпионом Украины. Волейбольный клуб Сердце Подолья впервые в своей истории получил серебряные награды, а бронзовые медали немного ранее выиграли волейболисты МХП-Винница.