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Сборная Украины проиграла Беларуси на чемпионате мира по керлингу

Сборная Украины проиграла Беларуси на чемпионате мира по керлингу
12:53 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Дебютанты мировых первенств еще не знают вкуса победы.

Сборная Украины в шестой раз проиграла на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар. На этот раз украинцы проиграли Беларуси – 1:8 (0:2, 0:2, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1). Надо сказать, что сборная Украины – в составе Евгения Стадника и Елены Паздерской – дебютант на мировых первенствах и не удивительно, что пока еще не знает вкуса побед. Ранее украинцы уступили Японии – 1:9, Канаде – 0:18, Гонконгу – 4:10, Швеции – 2:13 и Дании – 3:12.

 

В чемпионате мира участвуют 48 сборных. На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 8 команд, где играют между собой в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в плей-офф, где борются за медали по олимпийской системе.

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

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Керлинг, Новости керлинга, Сборная Украины по керлингу.
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