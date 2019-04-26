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Украина завершила выступления на чемпионате мира по керлингу

Украина завершила выступления на чемпионате мира по керлингу
12:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Наша команда заняла последнее место в турнирной таблице группы А.

Сборная Украины потерпела очередное поражение на дебютном для себя чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар. Турнир проходит в норвежском Ставангере с 20 по 27 апреля. Украинская команда в составе Евгения Стадника и Елены Паздерской проиграла дуэту из Румынии – 4:9 (1:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:3, 0:1, 0:1, 0:3).

Украина завершила групповой этап без единой победы. Ранее украинцы уступили Японии - 1:9, Канаде – 0:18, Гонконгу - 4:10, Швеции - 2:13, Дании - 3:12 и Беларуси – 1:8. 

Среди всех участников турнира такой же результат продемонстрировали Мексика, Саудовская Аравия и Косово. Сегодня стартует 1/8 финала чемпионата мира, а также состоятся четвертьфинальные матчи. Завтра в программе турнира полуфиналы, матч за "бронзу" и финал.

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

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Керлинг, Новости керлинга, Сборная Украины по керлингу.
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