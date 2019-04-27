Волейболистки сборной Украины U-16 проиграли Франции

Новости спорта: Подопечные Елены Алексеевой уступили соперницам со счетом 0:3.

В Запорожье продолжаются два отборочных турнира к чемпионату Европы среди юношей и девушек. По календарю украинские волейболисты U-17 сегодня отдыхали, поэтому в группе С был сыгран только один матч - бельгийцы обыграли Израиль в трех партиях.

Отборочный турнир к чемпионату Европы 2019 года. Юноши U-17.

Группа С. 26 апреля

Бельгия - Израиль

3:0 (25:17, 25:18, 25:23)

Турнирное положение команд таково:

1. Франция 1 матч, 1 победа, 0 поражений, 3 очка, соотношение партий 3 - 0

2. Украина 1, 1, 0, 3, 3 - 0

3. Бельгия 2, 1, 1, 3, 3 - 3

4. Израиль 2, 0, 2, 0, 0 - 6

В субботу 27 апреля состоятся такие матчи:

Украина - Бельгия, Франция - Израиль

А в турнире девушек U-16 в отборочной группе D в пятницу прошли две встречи.

Волейболистки сборной Украины встречались с командой Франции и потерпели поражение в каждой из трех партий - 19:25, 22:25 и 19:25. Таким образом, после двух игр хозяева площадки набрали всего два очка. Хотя шансы на выход из группы у них теоретически еще сохраняются, практически вряд ли это уже будет сделано. Ведь далее проходят только победители групп и одна из команд, занявших вторые места.

Еще в одном сегодняшнем матче сборная Эстонии в пяти партиях взяла верх над командой Австрии.

Отборочный турнир к чемпионату Европы 2019 года. Девушки U-16.

Группа D. 26 апреля

Украина - Франция

0:3 (19:25, 22:25, 19:25)

Австрия - Эстония

2:3 (25:19, 25:13, 17:25, 29:31, 13:15)

Турнирное положение команд после сегодняшнего игрового дня:

1. Франция 1, 1, 0, 3, 3 - 0

2. Эстония 2, 1, 1, 3, 5 - 5

3. Украина 2, 1, 1, 2, 3 - 5

4. Австрия 1, 0, 1, 1, 2 - 3

Завтра здесь пройдет только один матч: Франция - Австрия