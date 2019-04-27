Романчук выступит в Лиге чемпионов по плаванию

Новости спорта: Украинец выступит на не коронной для себя дистанции.

Лидер сборной Украины по плаванию Михаил Романчук готовится к старту на первом этапе Лиги чемпионов FINA в китайском Гуанчжоу. Там он выступит на дистанции 400 метров.

"Мои основные дистанции – 1500 и 800 метров, поэтому будет немного непривычно 400 метров плыть. Хоть я и выиграл чемпионат Европы на 400 метров, но там будут олимпийские чемпионы, чемпионы мира на этой дистанции. Но, как говорят у нас в Украине: "як не з’їм, то понадкушую".

Это будет один из этапов подготовки к чемпионату мира. Турнир интересен тем, что ты можешь соревноваться с сильнейшими в мире. Ну и финансово – они платят деньги и грех отказываться.

За последние несколько лет я выиграл все, что мог. Осталось только чемпионат мира и Олимпийские игры. Этих двух медалей у меня пока еще нет. К Играм осталось еще полтора года и мы над этим работаем", - заявил Романчук в интервью UA:Перший.