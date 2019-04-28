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Сегодня сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею

Сегодня сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта: Сегодня матчем с Японией сборная Украины по хоккею начнет чемпионат мира.

С 28 апреля по 4 мая национальная хоккейная сборная Украины выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B, который принимает столица Эстонии Таллинн.

Вместе с украинцами за победу будут сражаться еще пять команд: хозяева чемпионата эстонцы, поляки, а также японцы, румыны и голландцы. Все матчи с участием нашей сборной покажет телеканал XSport.

За Украину выступят 22 хоккеиста:

вратари - Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Артур Оганджанян ("Огден Мустангз", WSHL, США);

защитники - Всеволод Толстушко ("Кременчуг"), Андрей Григорьев, Владимир Романенко (оба - "Донбасс"), Даниил Скрипец ("Динамо"), Игорь Мережко ("Летбридж Харрикейнз", WHL, Канада), Денис Петрухно ("Галац", Румыния), Филипп Пангелов-Юлдашев (ЦСК ВВС, Самара, ВХЛ);

форварды - Тимур Гриценко ("Кременчуг"), Виталий Лялька, Вадим Мазур (оба - "Донбасс"), Никита Коваленко ("Днепр"), Сергей Бабинец (МХК "Гуменне", Словакия), Никита Буценко ("Заглембе", Польша ), Владислав Гаврик ("Михаловце", Словакия), Дмитрий Даниленко ("Саус Шор Кингз", NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба - "Стяуа", Румыния), Александр Пересунько ("Бостон Jr. Брюинз" , NCDC, США), Владимир Чердак (МХК "Динамо"), Андрей Михнов ("Тыхы, Польша).

Среди абсолютных дебютантов команды - Артур Оганджанян, Игорь Мережко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Андрей Григорьев, Вадим Мазур, Дмитрий Даниленко, Александр Пересунько, Никита Коваленко, Олег Задоенко и Владимир Чердак.

В роли главного тренера дебютирует Андрей Срюбко.

По итогам кругового турнира лучшая команда Дивизиона 1B поднимется в Дивизион 1A, а худшая - опустится в Дивизион 2A.

Расписание ЧМ в Дивизион 1B (Таллинн, Эстония):

Воскресенье, 28 апреля. 13.00. Украина - Япония. 16.30. Румыния - Эстония. 20.00. Голландия - Польша

Понедельник, 29 апреля. 13.00. Япония - Румыния. 16.30. Польша - Украина. 20.00. Эстония - Голландия

Среда, 1 мая. 13.00. Голландия - Украина. 16.30 Япония - Эстония. 20.00. Польша - Румыния

Четверг, 2 мая. 13.00. Япония - Голландия. 16.30. Украина - Румыния. 20.00. Эстония - Польша

Суббота, 4 мая. 13.00. Румыния - Голландия. 16.30. Польша - Япония. 20.00. Эстония - Украина.

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Сборная Украины, Хоккей, Новости спорта.
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