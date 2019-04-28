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Сборная Украины на ЧМ-2019 по хоккею: промо к старту турнира (Видео)

Сборная Украины на ЧМ-2019 по хоккею: промо к старту турнира (Видео)
13:24 Сегодня Телеграф УХЛ

Новости спорта: Уже сегодня, 28 апреля, национальная сборная Украины по хоккею стартует на чемпионате мира в Дивизионе 1В.

Уже сегодня, 28 апреля, национальная сборная Украины по хоккею стартует на чемпионате мира в Дивизионе 1В. В рамках первого матча на турнире украинская команда встретится со сборной Японии.

Украинский хоккейная лига совместно с телеканалом XSPORT подготовили эксклюзивное промо-видео ко старту выступлений нашей команды.

Соревнования в Эстонии продлятся до 4 мая. Вместе с украинцами в турнире примут участие еще пять сборных: хозяева соревнований, игравшие в прошлом году в Дивизионе IA поляки, а также японцы, румыны и голландцы.

По итогам кругового турнира лучшая команда Дивизиона IB поднимется в Дивизион IA, а худшая – опустится в Дивизион IIA.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея, ЧМ-2019 по хоккею.
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