Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Постол - Мимун: видео боя
Постол - Мимун: видео боя
Украинка Никольченко - бронзовый призер этапа Кубка мира в Баку
Украинка Никольченко - бронзовый призер этапа Кубка мира в Баку
Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)
Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)

Уайт: Фергюсон все еще не готов выступать

Уайт: Фергюсон все еще не готов выступать
14:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Боец все еще не готов выходить в октагон, считает президент UFC.

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг бывшего временного чемпиона организации в легком весе Тони Фергюсоне.

"Насколько известно мне, Фергюсон все еще не готов выступать. В противном случае я бы работал над организацией поединка для него. Что касается ситуации с Макгрегором, то я должен был встретиться с ним здесь, во Флориде. Но теперь наша встреча состоится в Лос-Анджелес", - рассказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 3.

Последний раз Тони Фергюсон выходил в октагон в октябре 2018 года, когда досрочно победил Энтони Петтиса.

Напомним, ранее Уайт прокомментировал ситуацию вокруг Макгрегора и Хабиба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

UFC, Тони Фергюсон, Дэна Уайт, Новости UFC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)
02 Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке
03 Роберт Истер: Я выше, сильнее и быстрее Ломаченко
04 Барселона стала чемпионом Испании
05 Ребров с Ференцварошем стал чемпионом Венгрии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь