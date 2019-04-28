Уайт: Фергюсон все еще не готов выступать

Новости спорта: Боец все еще не готов выходить в октагон, считает президент UFC.

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг бывшего временного чемпиона организации в легком весе Тони Фергюсоне.

"Насколько известно мне, Фергюсон все еще не готов выступать. В противном случае я бы работал над организацией поединка для него. Что касается ситуации с Макгрегором, то я должен был встретиться с ним здесь, во Флориде. Но теперь наша встреча состоится в Лос-Анджелес", - рассказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 3.

Последний раз Тони Фергюсон выходил в октагон в октябре 2018 года, когда досрочно победил Энтони Петтиса.

Напомним, ранее Уайт прокомментировал ситуацию вокруг Макгрегора и Хабиба.