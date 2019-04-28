Украина уступила Японии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Новости спорта: Сборная Украины минимально уступила японцам в первом матче на ЧМ-2019 по хоккею.

В стартовой игре чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB, который проходит в Эстонии, сборная Украины не смогла победить, в основное время уступив Японии.

Украинцы пропустили первыми уже на пятой минуте матча усилиями Хирано, после чего спустя всего несколько минут Виталий Лялька сравнял счет. Однако, первый период остался за японцами — отличился Сато.

Во втором периоде японцы увеличили отрыв над Украиной до двух шайб после точного броска Саито, но Филипп Пангелов-Юлдашев вновь быстро сократил отставание.

Однако, так вновь сравнять счет украинцам не удалось, не говоря уж о том, чтобы повести в счете. Третий период остался без заброшенных шайб.

Команде Александра Савицкого не удалось стартовать с победы, хоть японцы и не чувствовал себя комфортно на протяжении игры.

Следующий матч сборная Украины проведет уже завтра против сборной Польши.

Украина — Япония 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: Виталий Лялька (08:16), Филипп Пангелов-Юлдашев (39:46) — Юширо Хирано (04:43), Хирото Сато (12:52), Тетсуя Саито (37:42)