Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Постол - Мимун: видео боя
Постол - Мимун: видео боя
Украинка Никольченко - бронзовый призер этапа Кубка мира в Баку
Украинка Никольченко - бронзовый призер этапа Кубка мира в Баку
Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)
Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)

Украина уступила Японии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Украина уступила Японии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
15:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сборная Украины минимально уступила японцам в первом матче на ЧМ-2019 по хоккею.

В стартовой игре чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB, который проходит в Эстонии, сборная Украины не смогла победить, в основное время уступив Японии.

Украинцы пропустили первыми уже на пятой минуте матча усилиями Хирано, после чего спустя всего несколько минут Виталий Лялька сравнял счет. Однако, первый период остался за японцами — отличился Сато.

Во втором периоде японцы увеличили отрыв над Украиной до двух шайб после точного броска Саито, но Филипп Пангелов-Юлдашев вновь быстро сократил отставание.

Однако, так вновь сравнять счет украинцам не удалось, не говоря уж о том, чтобы повести в счете. Третий период остался без заброшенных шайб.

Команде Александра Савицкого не удалось стартовать с победы, хоть японцы и не чувствовал себя комфортно на протяжении игры.

Следующий матч сборная Украины проведет уже завтра против сборной Польши.

Украина — Япония 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: Виталий Лялька (08:16), Филипп Пангелов-Юлдашев (39:46) — Юширо Хирано (04:43), Хирото Сато (12:52), Тетсуя Саито (37:42)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости хоккея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)
02 Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке
03 Роберт Истер: Я выше, сильнее и быстрее Ломаченко
04 Барселона стала чемпионом Испании
05 Футбол: где смотреть матчи УПЛ 28 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь