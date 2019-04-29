Определился победитель футзальной Лиги чемпионов

Новости спорта: В финале португальский Спортинг обыграл Кайрат из Казахстана.

Лиссабонский Спортинг стал победителем футзальной Лиги чемпионов, в финальном матче обыграв казахстанский Кайрат — 2:1.

В полуфинале соревнований португальцы обыграли Интер Мовистар (5:3), а Кайрат оказался сильнее Барселоны (5:2).

Финал четырех проходил в Алмате (Казахстан), где Спортингу удалось все же выиграть трофей с четвертой попытки. До этого Львы трижды проигрывали в решающих матчах Кубка УЕФА, в том числе в двух последних сезонах.

2011 final

2017 final

2018 final

2019 final Time for @Sporting_CP to party #UCLFutsal pic.twitter.com/fghcNiXV0G — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) 28 апреля 2019 г.

Отметим, что также в Лиге чемпионов принимал участие херсонский Продэксим, но украинский клуб не прошел дальше группового этапа.