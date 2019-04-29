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Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020

Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
13:59 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинский гимнаст рассказал о проблемах с подготовкой к ОИ-2020.

Украинский гимнаст Олег Верняев в последнее время тратит все усилия на попытки восстановиться после серьезной травмы плеча.

У спортсмена, а также всей сборной Украины остается не так много времени на подготовку к летним Олимпийским Играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

«Разница большая в подготовке. К Рио-2016 я шел на полном ходу, сейчас травмы сильно выбивают, намного тяжелее и хуже подготовка идет. Еще есть почти полтора года, посмотрим, как сложится. Если сейчас за полгода плечо «закачаю» и оно пройдет, то мне хватит времени на нормальную подготовку. Если нет, то будем смотреть, возможно, что-то убирать. Делать конкретный удар на определенные снаряды, чтобы не распыляться».

«Сейчас все старты - подготовка к Олимпиаде. Самый главный из этих стартов - отбор на чемпионат мира. Я просто делаю шесть снарядов, и без них команде тяжело, так же как любой команде тяжело без многоборца. Если кто-то из многоборцев будет вылетать, то все. Команда будет плакать. Людей мало, и если один-два снаряда закрыть можно, то если многоборец вылетает, то это все».

«Отбор тогда на Олимпиаду будет тяжелый очень», - сказал Верняев.

На Олимпиаде в Рио Верняев добыл золото и серебро.

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Все по теме:

Гимнастика, Олимпиада-2020, Олег Верняев, ОИ-2020.
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