Сборная Японии сенсационно проиграла на ЧМ по хоккею

Новости спорта: Румыния сенсационно обыграла Японию в матче чемпионата мира.

Хоккеисты сборной Румынии со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) победили одного из фаворитов - команду Японии на чемпионате мира в Дивизионе 1B, который проходит в Эстонии.

Встреча 2-го тура, которая вывела румын на первое место, завершилась на ледовой арене "Тондираба".

Сегодня также пройдут поединки Польша - Украина и Эстония - Голландия.

Напомним результаты игр 1-го тура: Япония - Украина - 3: 2, Румыния - Эстония - 4:3 (по буллитам), Голландия - Польша - 1:8.

Положение на эту минуту: Румыния - 5 очков, Польша - 3, Япония - 3, Эстония - 1, Украина - 0, Голландия - 0.

Напомним, по итогам кругового турнира лучшая команда Дивизиона 1B поднимется в Дивизион 1A, а худшая - опустится в Дивизион 2A.