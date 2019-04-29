Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Постол - Мимун: видео боя
Постол - Мимун: видео боя
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Луческу извинился за слова о Лобановском
Луческу извинился за слова о Лобановском

Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге

Смотрите фото (3)
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге
15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Победа на Лондонском марафоне-2019 со вторым результатом в истории 2:02:37!

Кениец Элиуд Кипчоге, которому принадлежит мировой рекорд в марафоне, 28 апреля выиграл Лондонский марафон с результатом 2:02:38.

Это второй лучший результат (из официально признанных) в истории этого вида спорта, пишет BBC.

Мировой рекорд Кипчоге - 2:01:39, но в 2017 году он был еще быстрее, пробежав дистанцию за 2 часа и 24 секунды. Этот результат был установлен в рамках показательного забега с пейс-мейкерами и в специальных кроссовках, поэтому не был засчитан.

Предыдущий мировой рекорд 2:02:57 был установлен кенийцем Деннисом Киметто в 2014 году.

Лондонский марафон - одно из самых престижных соревнований легкоатлетов, в котором участвуют многие великие бегуны. Маршрут марафона проходит по берегам Темзы, мимо Тауэра, Биг-Бена и других туристических достопримечательностей. Финиш - возле Букингемского дворца.

Кипчоге и легендарный британский бегун Мо Фара возглавляли список профессиональных спортсменов, участвовавших в марафоне, их поединок был одним из самых ожидаемых событий этого забега.

В результате Фара пришел к финишу только пятым с результатом 2:05:38. Ему пришлось трудно на трассе, и он один раз сошел с нее.

Напомним, что Кипчоге был победителем Лондонского марафона в 2018 году, а всего он четырежды финишировал здесь первым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Легкая атлетика, Марафон, Бег, Спринт, Элиуд Кипчоге, Новости бега.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Два нереализованных пенальти - в обзоре матча Мариуполь - Шахтер (Видео)
02 Фонсека: Следующий пенальти буду бить точно не я
03 Неймар объяснил, почему ударил болельщика
04 Лидер Динамо Вербич отправляется в Германию
05 Фейр-плей года. Тренер Лидса заставил свою команду пропустить гол (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь