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Киберспорт: в Украине состоится турнир StarCraft 2 WCS Spring 2019

Киберспорт: в Украине состоится турнир StarCraft 2 WCS Spring 2019
18:43 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости спорта: В Киеве пройдет турнир StarCraft 2 WCS Spring 2019 с призовым фондом $100 тысяч.

Май 2019 года можно смело называть «киберспортивным»: в начале месяца в Киеве пройдет финал Forge of Masters, а уже в середине мая геймеры смогут посмотреть на StarCraft II WCS Spring 2019.

Что известно

WCS Spring — второй турнир серии World Championship Series Circuit 2019. В этот раз организаторы решили провести соревнования в киевской «Киберспорт Арене», где лучшие игроки со всего мира буду бороться за часть призового фонда. Отметим, что фанатам корейских киберспортсменов будет грустно, ведь их любимчики отправились на Global StarCraft II League.

Среди участников WCS Spring 2019 замечен чемпион мира Йоона «Serral» Сотала, действующий чемпион Украины Александр «Bly» Свисюк и чемпион «Олимпийского» этапа IEM PyeongChang Саша «Scarlett» Хостин. Всего команд будет 80, а призовой фонд составит $100 тысяч. Победители получат не только денежный приз, но и путевку на BlizzCon и WCS Global Finals 2019.

Также отметим, что в 2019 году организаторы изменили формат соревнований. Отныне у игроков, проигравших на групповых стадиях, появится второй шанс, но уже в сетке на выбывание.

Когда ждать

Пройдет WCS Spring в Киеве с 17 по 19 мая в «Киберспорт Арене» по адресу ул. Вадима Гетьмана, д. 13. Комментировать игру будут Алексей «Alex007» Трушляков, Алексей «White-Ra» Крупник, Михаил «Olsior» Зверев, Владислав «kaby» Перчик и Александр «TheFirstBee» Новаковский. Англоязычная трансляция пройдет на Twitch-канале StarCraft, а русскоязычная — на канале StarLadder StarCraft II.

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Киберспорт, Новости спорта, WCS Spring, StarCraft II WCS Spring 2019.
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