Фуркад и Бё выступят на биатлонном фестивале

Новости спорта: Фуркад, Бё и Виттоцци примут участие в биатлонном фестивале в Анси.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, француз Мартен Фуркад и представительница Италии Лиза Виттоцци примут участие в фестивале Nordic Festival в Анси (Франция).

Мероприятие будет продолжаться два дня — 31 августа и 1 сентября. В нём примут участие многие известные биатлонисты. Окончательный список участников ещё не утверждён, сообщает Ski-Nordique.

Напомним, по итогам сезона Бё выиграл «Большой хрустальный глобус», а также стал обладателем «Малых хрустальных глобусов» во всех дисциплинах: масс-старте, гонке преследования, спринте и индивидуальной гонке. Фуркад в общем зачёте Кубка мира финишировал на 12-й строчке. Виттоцци в борьбе за «Большой хрустальный глобус» проиграла соотечественнице Доротее Вирер 22 очка.