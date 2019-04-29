Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира

Новости спорта: Хоккеисты сборной Украины проиграли второй матч подряд на чемпионате мира в Дивизионе 1B, который проходит в Эстонии.

Встреча 2-го тура против команды Польши на площадке ледовой арены "Тондираба" в Таллинне завершилась в понедельник со счетом 3:7 (1:2, 1:4, 1:1).

В составе украинцев отличились Всеволод Толстушко (18-я минута), Виталий Лялька (27) и Сергей Бабинец (49); у поляков - Дамиан Капица (16, 20, 25, 28, 42), Адам Домогала (23) и Филип Коморский (28).

Напомним, в стартовой игре первенства подопечные Андрея Срюбко уступили японцам - 2:3. Следующий матч наша сборная проведет в среду, 1 мая, против Голландии. Начало в 13.00.

Ранее сегодня Румыния обыграла Японию - 3:2. В 20.00 начнется поединок Эстония - Голландия.

Положение на эту минуту: Польша - 6 очков (после 2-х игр), Румыния - 5 (2), Япония - 3 (2), Эстония - 1 (1), Украина - 0 (2), Голландия - 0 ( 1).

По итогам кругового турнира лучшая команда Дивизиона 1B поднимется в Дивизион 1A, а худшая - опустится в Дивизион 2A.