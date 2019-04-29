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Гандбол: состоялся матч главных фаворитов в борьбе за чемпионство Мотор - ZTR

Гандбол: состоялся матч главных фаворитов в борьбе за чемпионство Мотор - ZTR
20:45 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото - ГК Мотор

Новости спорта: «Мотор» выиграл у ZTR и оказался за шаг до золота.

В украинской гандбольной Суперлиге состоялся матч главных фаворитов в борьбе за чемпионство «Мотор» - ZTR. Больше половины тайма игра проходила в равной борьбе. «Мотору» пришлось отыгрываться, но затем команда Николая Степанца сумела оторваться в счете, а после перерыва дожала принципиальных соперников – 30:21 победа хозяев. Лучшими снайперами в их составе стали Борис Пуховский и Игорь Сорока – по 7 голов. Это третья победа «Мотора» над ZTR в чемпионате. 11 мая конкуренты встретятся в четвертый раз. У ZTR 6 раз отличился Александр Тильте.

Чемпионат Украины. Суперлига

«Мотор» - ZTR 30:21 (18:14)

«Мотор» выиграл все матчи с начала чемпионата.

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Гандбол, Суперлига, ГК Мотор, Мотор, ЗТР.
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