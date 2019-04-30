ЧМ-2019 по хоккею. Польша – Украина: обзор матча (Видео)

В рамках второго тура на чемпионате мира в Дивизионе 1В сборная Украины проиграла национальной команде Польши со счетом 3:7 (1:2, 1:4, 1:1).