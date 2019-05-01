Украинская легкоатлетка: В Украине не хватает инфраструктуры

Новости спорта: По оценке призера ОИ, Украина входит в топ-10 лучших стран по легкой атлетике.

Украинская легкоатлетка Елена Говорова, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в тройном прыжке, бронзовый призер чемпионата мира 1997 года в тройном прыжке, двукратная чемпионка Универсиады (1997, 1999), полный кавалер ордена княгини Ольги, рассказала о уровне развития легкой атлетики в Украине:

«Что касается массового спорта, в легкой атлетике в нашей стране сейчас очень популярны пробеги. Я несказанно этому рада, потому что с каждым годом все больше людей выходит на всевозможные беговые мероприятия, которые проводятся в разных городах Украины. Приятно, что участвуют семьями, что это такая тенденция, которая передается из поколения в поколение. Если говорить о спорте высших достижений, здесь мы, скажем так, не впереди планеты всей, но есть большая перспектива, так как у нас подрастает потрясающая молодежь. Говорить о медалях на Олимпийских играх в Токио мы пока не будем, но я очень надеюсь, что нашими спортсменами будет продемонстрирован высокий уровень.

Надо, во-первых, построить очень много стадионов и манежей, нужно заинтересовать людей, необходимо рекламировать данный вид спорта. Когда вы последний раз видели легкую атлетику на телевидении? Когда вы смотрели большие соревнования? Чем больше мы будем рекламировать и популяризировать легкую атлетику, тем больше мы будем привлекать детей и подростков в наш вид спорта. Еще нам не хватает инфраструктуры, поэтому нужно развиваться и в этом направлении. В любом случае, мы все равно входим, пожалуй, в десятку лучших стран по легкой атлетике. У нас очень хорошая школа тренеров, богатое спортивное прошлое и опыт, и нам есть куда стремиться и на кого ровняться.

Проблема нехватки тренировочных пространств связана с тем, что мы не всегда должным образом уделяли внимание спорту в нашей стране. На базе областных федераций сейчас проводятся антидопинговые лекции. Сейчас остро стоит этот вопрос, поэтому во всем мире уделяют этому внимание. Сегодня идет активная борьба за права чистых спортсменов. Мир озабочен этой проблемой, поэтому нужно проводить разъяснительную работу как среди спортсменов, так и среди людей, причастных к спорту».