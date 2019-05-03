Украина среди лучших бойцовских стран мира: объявлен рейтинг

Новости спорта: Украина попала в список ТОП-10 стран с наибольшим представительством бойцов в смешанных боевых искусствах.

По данным независимого статистического портала Fight Matrix, Украина попала в список ТОП-10 стран с наибольшим представительством бойцов в смешанных боевых искусствах.

По состоянию на март 2019 года, Украина занимает 6 строчку мирового рейтинга. В международных промоушенах выступают 119 бойцов с украинским гражданством. Больше украинцев являются резидентами World Warriors Fighting Championship (WWFC) - 37 бойцов, что составляет 30% от общего количества.

ТОП-10 лучших бойцовских наций по версии Fight Matrix:

1. Бразилия

2. США

3. Российская Федерация

4. Франция

5. Польша

6. Украины

7. Италия

8. Великобритания

9. Индонезия

10. Канада

Напомним, украинский боец ММА Сергей Спивак, выступавший в промоушене WWFC подписал контракт с UFC. Первый поединок украинский тяжеловес проведет 5 мая против Уолта Харриса в рамках турнира UFC Fight Night 150 в канадском городе Оттава.