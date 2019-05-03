НХЛ: результаты матчей 3 мая

Новости спорта: Бостон бьет Коламбус, Колорадо «сушит» Сан-Хосе.

Бостон в 4-м матче противостояния второго раунда плей-офф НХЛ с Коламбусом не позволил сопернику уйти в отрыв и приблизиться на дистанцию одной победы от финала восточной конференции.

На выезде Медведи справились с оппонентом 4:1, нагрузив вратаря Блу Джекетс 46 бросками. Отметим дубль Бержерона и 2 очка Пастрнака. Кроме того, кипер Туукка Раск сделал 39 сейвов. Счет в серии 2:2, борьба возвращается на лед Брюинз.

Такой же счет в серии Сан-Хосе и Колорадо. Лавины на своем льду смогли остановить атаку противника и победить 3:0. Вратарь Филипп Грубауэр сделал 32 сейва, Микко Рантанен отметился двумя ассистами, а Натан Маккиннон продлил серию матчей с набранными очками до 8-ми.

Эвеланш, несмотря на статус аутсайдера, пока держатся на равных с Шаркс.

Коламбус - Бостон 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: 03:33 Пастрнак - 4 (Макэвой) - 0:1, 07:18 Бержерон - 4 (Маршан, Крюг - больш) - 0:2, 08:46 Панарин - 5 (Бьоркстранд, Дюбуа) - 1:2, 48:40 Кирали - 2 (Хара, Бэкес) - 1:3, 57:30 Бержерон - 5 (Пастрнак, Крюг - больш) - 1:4

Вратари: Бобровский - Раск

Броски: 40 (15+12+13) - 46 (13+12+21)

Счет в серии 2:2

Колорадо - Сан-Хосе 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 30:34 Маккиннон - 6 (Рантанен, Макар) - 1:0, 43:11 Уилсон - 4 (Рантанен - больш) - 2:0, 58:51 Джонсон - 2 (Калверт, Ньето) - 3:0

Вратари: Грубауэр - Джонс

Броски: 28 (10+12+8) - 32 (12+11+9)

Счет в серии 2:2