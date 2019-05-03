ЧМ по хоккею: сборная Украины разгромно уступила Румынии (Видео)

Новости спорта: Национальная сборная Украины впервые в истории своих выступлений на чемпионатах мира проиграла команде Румынии.

Для нас это поражение стало третьим на турнире Дивизиона IB в Таллине, а румынская команда добыла четвертую победу подряд и близка к тому, чтобы впервые за 10 лет вернуться на уровень Дивизиона IA.

Первый период сложился для украинцев очень неудачно – они дважды пропустили в меньшинстве – 0:2.

Вторая 20-минутка стала игровым отрезком неиспользованных моментов. Наши ребята перебросали соперников 13 – 6, но шайба не хотела идти в румынские ворота. А когда Сергей Бабинец наконец-то реализовал преимущество «сине-желтых», румыны сразу же забили в ответ – 1:3.

В третьем периоде сборная Румынии двумя голами дожала подопечных Андрея Срюбко – итоговый счет 5:1 в пользу наших соперников.

Чемпионат мира. Дивизион IB (Таллин, Эстония). 4-й тур:

Украина – Румыния 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Петер (Трянча – бол.) – 03:52, 0:2 – Биро (Борисенко, Глига – бол.) – 19:50, 1:2 – Бабинец (Буценко, Гаврик) – 37:18, 1:3 – Константин (Трянча, Роколи) – 39:21, 1:4 – Буточнов (Борисенко, Биро) – 47:39, 1:5 – Роколи – штрафной бросок – 57:28,

Вратари: Дьяченко – Полц,

Броски: 31 (11, 13, 7) – 20 (8, 6, 6),

Штраф: 6 (4, 0, 2) – 6 (2, 2, 2).

Это поражение украинцев оставило нашу команду в сложном турнирном положении с вероятностью вылета в Дивизион IIA. В турнирной таблице чемпионата мира в Эстонии у нашей команды равное количество очков с идущими последними голландцами. В заключительный игровой день, когда Нидерланды сыграют с Румынией, а Украина – с Эстонией, нашей команде для сохранения прописки в Дивизионе IB необходимо набрать не меньше очков, чем голландцы. При равном количестве очков украинцы опередят Нидерланды за счет разгромной победы в очной встрече.