Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Динамо не смогло обыграть Александрию
Динамо не смогло обыграть Александрию
УПЛ. Шахтер разгромил Львов
Шахтер разгромил Львов
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой

ЧМ по хоккею: сборная Украины разгромно уступила Румынии (Видео)

ЧМ по хоккею: сборная Украины разгромно уступила Румынии (Видео)
09:42 Пт, 3 Май 2019 Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта: Национальная сборная Украины впервые в истории своих выступлений на чемпионатах мира проиграла команде Румынии.

Для нас это поражение стало третьим на турнире Дивизиона IB в Таллине, а румынская команда добыла четвертую победу подряд и близка к тому, чтобы впервые за 10 лет вернуться на уровень Дивизиона IA.

Первый период сложился для украинцев очень неудачно – они дважды пропустили в меньшинстве – 0:2.

Вторая 20-минутка стала игровым отрезком неиспользованных моментов. Наши ребята перебросали соперников 13 – 6, но шайба не хотела идти в румынские ворота. А когда Сергей Бабинец наконец-то реализовал преимущество «сине-желтых», румыны сразу же забили в ответ – 1:3.

В третьем периоде сборная Румынии двумя голами дожала подопечных Андрея Срюбко – итоговый счет 5:1 в пользу наших соперников.

Чемпионат мира. Дивизион IB (Таллин, Эстония). 4-й тур:

Украина – Румыния 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Петер (Трянча – бол.) – 03:52, 0:2 – Биро (Борисенко, Глига – бол.) – 19:50, 1:2 – Бабинец (Буценко, Гаврик) – 37:18, 1:3 – Константин (Трянча, Роколи) – 39:21, 1:4 – Буточнов (Борисенко, Биро) – 47:39, 1:5 – Роколи – штрафной бросок – 57:28,

Вратари: Дьяченко – Полц,

Броски: 31 (11, 13, 7) – 20 (8, 6, 6),

Штраф: 6 (4, 0, 2) – 6 (2, 2, 2).

Это поражение украинцев оставило нашу команду в сложном турнирном положении с вероятностью вылета в Дивизион IIA. В турнирной таблице чемпионата мира в Эстонии у нашей команды равное количество очков с идущими последними голландцами. В заключительный игровой день, когда Нидерланды сыграют с Румынией, а Украина – с Эстонией, нашей команде для сохранения прописки в Дивизионе IB необходимо набрать не меньше очков, чем голландцы. При равном количестве очков украинцы опередят Нидерланды за счет разгромной победы в очной встрече.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Румынии, Сборная Украины, Хоккей, УХЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
03 УПЛ. Шахтер разгромил Львов
04 Промоутер Хирн: Похоже, Лебедев завершит карьеру
05 Хацкевич: Медали уже и так давно повесили на шею команде, которая идет на первом месте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь