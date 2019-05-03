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Украинские грации выступят на Мировом кубке вызова в Испании

Украинские грации выступят на Мировом кубке вызова в Испании
12:02 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинские грации выступят на Мировом кубке вызова, первый этап которого пройдет в Гвадалахаре (Испания).

На этом старте Украину представят одни из сильнейших гимнасток - вице-чемпионка Юношеской Олимпиады 2018 года Кристина Пограничная и участница чемпионата мира Ева Мелещук. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Первый этап Мирового кубка вызова нынешнего сезона пройдет в испанской Гвадалахаре 3 - 5 мая.

В первый день соревнований украинские представительницы художественной гимнастики примут участие в квалификации турнира в многоборье (обруч, мяч), 4 мая украинки выступят в упражнениях с булавами и лентами.

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Финалы состоятся 5 мая.

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Все по теме:

Кубок Вызова, Гимнастика, Кристина Пограничная, Ева Мелещук.
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