Украинские грации выступят на Мировом кубке вызова в Испании

Новости спорта: Украинские грации выступят на Мировом кубке вызова, первый этап которого пройдет в Гвадалахаре (Испания).

На этом старте Украину представят одни из сильнейших гимнасток - вице-чемпионка Юношеской Олимпиады 2018 года Кристина Пограничная и участница чемпионата мира Ева Мелещук. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Первый этап Мирового кубка вызова нынешнего сезона пройдет в испанской Гвадалахаре 3 - 5 мая.

В первый день соревнований украинские представительницы художественной гимнастики примут участие в квалификации турнира в многоборье (обруч, мяч), 4 мая украинки выступят в упражнениях с булавами и лентами.

Финалы состоятся 5 мая.