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Известный американский комик предложил Макгрегору провести бой

Известный американский комик предложил Макгрегору провести бой
18:45 Пт, 3 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Американский телеведущий и комик Конан О’Брайен бросил вызов бывшему чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору.

О’Брайен, являющийся акционером UFC, заявил, что готов поставить на кон свою долю в организации, сообщает TMZ.

"Вызов принят, Конан! Я изобью тебя и Уолберга в один и тот же вечер! Двойная доля акций для двукратного победителя!" — написал Макгрегор в своём "твиттере".

Серроне отказался от боя с Макгрегором

Ранее Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы получить акции промоушена. Конор уже призывал Марка Уолберга выйти с ним на ринг. Тогда Конор предложил звезде "Трансформеров" поставить на кон свои акции.

Напомним, пока будущее Макгрегора в ММА остаётся неизвестным. В марте 2019 года он объявил об уходе из ММА, но вскоре президент UFC Дэна Уайт объявил, что Конор продолжит выступление.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор, Конан О’Брайен.
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