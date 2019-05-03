Новости спорта: В Киеве прошел 52-й Конгресс Европейской Конфедерации бадминтона, в рамках которого отметили лучших игроков и избрали нового президента Конфедерации.

Президентом организации стал Питер Тарсала – генеральный секретарь Федерации бадминтона Словакии, член Совета директоров Европейской Конфедерации бадминтона. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

“Я буду продолжать проекты и мероприятия, которые уже начаты и выполняются профессиональным персоналом Конфедерации, но, конечно, мы ежедневно будем работать еще больше для развития бадминтона в Европе и мире”, — отметил Тарсала.

В ходе заседания Конгресса также был избран вице-президент Мировой Федерации бадминтона на 2019 – 2023 годы. После трех туров голосования им стал Жуао Матос из Португалии.

На традиционном вечере 7th BEC Awards Gala состоялось награждение лучших спортсменов и тренеров 2018 года. Награды получили: Ким Аструп и Андерс Скааруп Расмуссен – лучшие среди мужчин, Каролина Марин – бадминтонистка года, Лин Кристоферсен – лучшая среди молодых бадминтонистов, Джек Шепард – пара-бадминтонист года, Бетти Барлетт – ветеран года, Клавдия Майорова – тренер года, Изабель Джобар – судья года, Арно Меркель – фан-игрок года, Кристиан Савин получил награду за лучший удар года, Светлана Зибельман получила специальную награду Конфедерации для женщин в бадминтоне.

Победителей и делегатов приветствовали президент Европейской Конфедерации бадминтона Грегори Верпуртен, президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров, а также почетный гость – президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Виталий Сушкевич.

“Украина впервые за годы существования национальной федерации бадминтона принимает мероприятие такого уровня. Мы благодарны за доверие и гордимся, что совместными усилиями нам удалось провести Конгресс Европейской Конфедерации бадминтона на самом высоком профессиональном уровне”, - подчеркнул Алексей Днепров.

Украина передала эстафету проведения следующего Конгресса Румынии.