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Украинская сенсация Магучих: На Бриллиантовой лиге я самая молодая участница

Украинская сенсация Магучих: На Бриллиантовой лиге я самая молодая участница
08:20 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: 17-летняя украинка стала сенсацией этапа в Катаре.

17-летняя украинка Ярослава Магучих прокомментировала победу в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе (Катар). Об этом сообщает страница Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Twitter.

«Я была так удивлена, что победила, ведь я - самая молодая участница. Это мое первое выступление здесь, буду рада вернуться в Доху на этап «Бриллиантовой лиги», - сказала Магучих.

Также Ярослава Магучих стала самой молодой победительницей на этапе в истории «Бриллиантовой лиги». Магучих это сделала в возрасте 17 лет и 226 дней. Соревнования «Бриллиантовой лиги» проводятся с 2010 года.

Напомним, сегодня в Дохе (Катар) Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту на первом этапе «Бриллиантовой лиги». Магучих победила, взяв высоту с персональным рекордом 1,96 м.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Катар, Бриллиантовая лига, Ярослава Магучих.
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