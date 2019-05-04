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Конор Макгрегор заработал более 1 млрд долларов за виски

Конор Макгрегор заработал более 1 млрд долларов за виски
13:11 Сб, 4 Май 2019 Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: По мнению Конора, в этом бизнесе появился новый король.

Ирландский боец Конор Макгрегор похвастался успешными продажами его фирменного виски.

Ирландец опубликовал фото с бутылкой в своем Instagram и заявил, что бренд P12 продал виски на миллиард менее чем за год. Конор назвал свой напиток "жидким солнцем".

"В первый год продаж я заработал более 1 млрд долларов за виски! Как ни крути, в городе появился новый король. Proper No. Twelve, жидкое солнце", - написал Макгрегор.

 
 
 
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Over $1b generated in Whiskey sales in my first year! Like it or not, there is a new King in town! @properwhiskey, liquid sunshine!

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Ранее сообщалось, что Макгрегор пригласил украинского боксера Василия Ломаченко в UFC и уже подобрал ему соперника.

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MMA, UFC, Новости спорта, Конор Макгрегор.
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