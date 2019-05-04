Конор Макгрегор заработал более 1 млрд долларов за виски

Новости спорта: По мнению Конора, в этом бизнесе появился новый король.

Ирландский боец Конор Макгрегор похвастался успешными продажами его фирменного виски.

Ирландец опубликовал фото с бутылкой в своем Instagram и заявил, что бренд P12 продал виски на миллиард менее чем за год. Конор назвал свой напиток "жидким солнцем".

"В первый год продаж я заработал более 1 млрд долларов за виски! Как ни крути, в городе появился новый король. Proper No. Twelve, жидкое солнце", - написал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Макгрегор пригласил украинского боксера Василия Ломаченко в UFC и уже подобрал ему соперника.