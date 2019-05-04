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Хоккей: сборная Украины останется в Дивизионе 1B

Хоккей: сборная Украины останется в Дивизионе 1B
15:31 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Национальная сборная Украины по хоккею и в следующем сезоне будет выступать в третьем по силе дивизионе (1В) мирового чемпионата.

Это стало известно в субботу после того, как в заключительном туре чемпионата мира в Эстонии команда Нидерландов проиграла Румынии - 1:3.

Шайбы на площадке ледовой арены "Тондираба" в Таллинне забросили: Герго Биро (4-я минута), Аттила Гога (21) и Петер Балаж (59) - у румын;

Леф Бур (37) - у голландцев.

Таким образом, голландцы опустятся в Дивизион 2A. Они, как и украинцы, имеют 3 очка, но уступили нашей команде в очной встрече. А выиграли чемпионат румыны, которые в следующем сезоне будут играть в более престижном Дивизионе 1А.

Впрочем, украинская сборная сегодня еще имеет возможность пополнить свой очковый запас - в 20.00 пройдет заключительная игра первенства Эстония - Украина. До этого 0 16.30, состоится встреча Польша - Япония.

Положение на эту минуту: Румыния - 13 очков (после 5-ти игр), Польша - 10 (4), Япония - 6 (4), Эстония - 4 (4), Украина - 3 (4), Нидерланды - 3 (5).

Напомним, в предыдущих матчах ЧМ-2019, помимо победы над голландцами (8:1), подопечные Андрея Срюбко имеют три поражения - от японцев (2:3), поляков (3:7) и румын (1:5).

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Сборная Украины, Хоккей, Новости спорта, УХЛ.
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