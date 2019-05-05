Всемирный благотворительный забег Wings for Life World Run (Онлайн)

Новости спорта: Украина присоединится к всемирному забегу Wings for Life World Run.

5 мая в 14:00 Украина присоединится ко всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run, целью которого является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга. Присоединиться к глобальной цели можно в любом городе и локации - с помощью мобильного приложения забега “Wings for Life World Run”.

Бежать можно как одному, так и вместе с друзьями и единомышленниками – в совместных забегах с мобильным приложением (APP RUN), которые организовываются в Киеве, Днепре, Одессе, Ужгороде и других городах.

В Киеве организованный забег с мобильным приложением - Wings for Life World Run APP RUN KYIV - состоится 5 мая в 14:00 на Трухановом острове, старт со стороны Северного моста.

Среди гостей киевского Wings for Life World Run APP RUN KYIV:

Ольга Харлан - Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по фехтованию,

Ульяна Пчелкина - телеведущая, лидерка движения активной реабилитации,

Виталий Пчелкин - общественный активист, организатор лагерей реабилитации.

Соломия Витвицкая - телеведущая 1+1 и амбасадорка Группы активной реабилитации

Александр Титаренко - победитель чемпионата мира по фрирану Red Bull Art of Motion 2017

ТРАНСЛЯЦИЯ 5 мая в 14:00

«Моя цель - преодолеть не менее 10 километров. Но для меня главное - кайфовать от того, что я делаю, а основная цель этого года - привлечь как можно больше людей. Для меня главное не победить, а поддержать забег, ведь он направлен на поиски действенных способов лечения травм спинного мозга. Я хочу, чтобы люди в будущем могли восстановиться. Поэтому для меня Wings for life World Run очень личный, он о моей истории, обо мне и людях, живущих с последствиями травм», - делится амбасадорка забега Ульяна Пчелкина.

Что такое Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run - это всемирный забег, участники которого стартуют одновременно по всему миру в 11:00 (UTC) - независимо от времени года, времени суток или погодных условий в конкретной местности. Среди бегунов – начинающие и опытные бегуны, профессиональные спортсмены и участники на инвалидных креслах. Уникальность забега еще и в том, что участники бегут не К финишу, а ОТ него, пытаясь убежать от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "подвижной финишной линией", что следует за участниками в заданном темпе. Реальный автомобиль-кэтчер или виртуальный (в мобильном приложении) преследует бегунов на протяжении маршрута и постепенно увеличивает свою скорость, пока не настигнет каждого участника. Когда автомобиль-кетчер (реальный или виртуальный) настигает участника, его/ее гонка заканчивается. Последние мужчина и женщина, которых догонят, объявляются Глобальными чемпионами!