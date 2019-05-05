Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Мадриде

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла француженке на старте турнира WTA в Мадриде.

Лучшая украинская теннисистка и 6-я "ракетка" мира Элина Свитолина уступила француженке Полин Перментье (69) в первом круге турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 млн 021 тыс 128 евро.

Результат сегодняшнего поединка, 4:6, 6:7 (6:8).

Отметим, что Свитолина еще полностью не восстановилась после травмы колена, из-за чего она пропустила турнир WTA Premier в Штутгарте.

В воскресенье на корты Мадрида выйдут и четверо других украинских теннисисток - Даяна Ястремская (38), Леся Цуренко (26), Екатерина Козлова (84) и Марта Костюк (320).

Напомним, что турнир Mutua Madrid Open продлится в столице Испании до 12 мая.