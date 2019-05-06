Украинки стали вторыми на этапе Мировой серии FINA в Пекине

Новости спорта: Сборная Украины завоевала “серебро” в комби на этапе Мировой серии FINA в Пекине.

Сборная Украины завоевала “серебро” в комби на этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Пекине (Китай).

На этапе Мировой серии FINA в Пекине украинки заняли второе место в свободной комбинации с оценкой 86.2667. Об этом сообщает Prosportua.

Первое место с большим отрывом заняли китаянки. Они выполнили ту же программу, которая принесла им первую в истории победу на чемпионате мира в 2017 году, набрав 94.9 балла.

Напомним, в Пекине стартовал пятый этап Мировой серии FINA по артистическому (синхронному) плаванию. В первый день соревнований украинская сборная завоевала две награды – серебряную и бронзовую. Александра Бурдова стала серебряным призером в технической программе солисток, а в технической программе дуэтов Александра Бурдова и Анна Носова заняли третье место.