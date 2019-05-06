Стали известны соперники украинских хоккеистов на чемпионатах мира-2020

Места проведения турниров определятся на конгрессе Международной федерации хоккея, сообщает XSport.
Наши национальная, молодежная (U20) и юниорская (U18) команды выступят на чемпионатах мира в Дивизионе 1B, а женская сборная Украины – в Дивизионе 2B.
Соперники национальной сборной Украины - Литва, Польша, Япония, Эстония, Сербия.
Оппоненты молодежной команды - Франция, Польша, Венгрия, Италия, Эстония, юниорской - Австрия, Венгрия, Италия, Словения, Польша.
Женская сборная Украины встретится с Австралией, Новой Зеландией, Исландией, Турцией и Хорватией.