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Стали известны соперники украинских хоккеистов на чемпионатах мира-2020

Стали известны соперники украинских хоккеистов на чемпионатах мира-2020
16:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФХУ

Новости спорта: После завершения чемпионатов мира по хоккею с шайбой в дивизионах IA и IB определились все соперники сборных Украины на мировых первенствах 2020 года.

Места проведения турниров определятся на конгрессе Международной федерации хоккея, сообщает XSport.

Наши национальная, молодежная (U20) и юниорская (U18) команды выступят на чемпионатах мира в Дивизионе 1B, а женская сборная Украины – в Дивизионе 2B.

Соперники национальной сборной Украины - Литва, Польша, Япония, Эстония, Сербия.

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Оппоненты молодежной команды - Франция, Польша, Венгрия, Италия, Эстония, юниорской - Австрия, Венгрия, Италия, Словения, Польша.

Женская сборная Украины встретится с Австралией, Новой Зеландией, Исландией, Турцией и Хорватией.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея.
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