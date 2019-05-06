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Биатлон. Представлен календарь Кубка мира на сезон 2019/20

Биатлон. Представлен календарь Кубка мира на сезон 2019/20
20:33 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Утвержден предварительный календарь на следующий сезон Кубка мира по биатлону.

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил предварительный календарь Кубка мира на сезон 2019-2020, сообщает официальный сайт организации.

Следующий сезон будет состоять из девяти европейских этапов и чемпионата мира в Антхольце. Открытие сезона пройдет в Эстерсунде с 29 ноября по 8 декабря.

Отметим, что в календаре второй год подряд отсутствует этап в России. Также не будут биатлонисты соревноваться на трассах в Канаде и США.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020:

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Эстерсунд (Швеция): 29.11.2019 – 08.12.2019;

Хохфильцен (Австрия): 12.12.2019 — 15.12.2019;

Анси (Франция): 16.12.2019 — 22.12.2019

Оберхоф (Германия): 06.01.2020 — 12.01.2020

Рупольдинг (Германия): 13.01.2020 — 19.01.2020

Поклюка (Словения): 20.01.2020 — 26.01.2020

Чемпионат мира в Антхольце (Италия): 12.02.2020 — 23.02.2020

Нове-Место (Чехия): 02.03.2020 — 08.03.2020

Контиолахти (Финляндия): 09.03.2020 — 15.03.2020

Холменколлен (Норвегия): 16.03.2020 — 22.03.2020

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Биатлон, Новости биатлона, Кубок мира по биатлону 2019/20.
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