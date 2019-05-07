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Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру

Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
08:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: В финале турнира Джадд победил Джона Хиггинса.

В Шеффилде (Великобритания) завершился чемпионат мира по снукеру среди профессионалов.

Английский снукерист Джадд Трамп впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона мира. В финальном матче британец обыграл четырехкратного обладателя этого титула Джона Хиггинса со счетом 18:9.

В ходе матча был установлен рекорд сотенных серий для финалов чемпионата мира: игроки в 11 фреймах набирали больше 100 очков.

Стоит отметить, что до этого лучшим результатом 29-летнего Трампа был выход в финал чемпионата мира в 2011 году.

Благодаря победе на этом турнире британец заработал призовые в размере 500 тысяч фунтов (примерно 584 тысячи евро).

Ранее сообщалось, что легенда снукера Ронни О'Салливан сделал 1000-й сенчури в карьере и выиграл 35-й рейтинговый турнир.

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Все по теме:

Снукер, Ронни О'Салливан, Альманах-2019, Джадд Трамп, Джон Хиггинс.
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