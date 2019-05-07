Каким должен быть современный спортивный маркетинг

Новости спорта: 26–27 апреля 2019 года в Киеве состоялась первая Международная конференция по спортивному маркетингу.

Идея ее проведения была предложена Элиной Свитолиной и Владимиром Кличко, а организаторами выступили международное агентство спортивного маркетинга Top Five Management и крупнейший украинский частный закрытый клуб H Club.

Конференция заложила прочный фундамент эффективной коммуникационной платформы для взаимодействия представителей профессионального спорта, бизнеса, брендов, инвесторов и меценатов для реализации как международных, так и национальных программ развития украинского спорта. Торжественно открыли конференцию и приветствовали участников мэр Киева Виталий Кличко и известная актриса, радио- и телеведущая Анна Буткевич.

Конференцию посетило более 300 участников и 30 приглашенных спикеров из 6 стран. Обсуждались и демонстрировались успешные стратегии и современные подходы к созданию и коммерциализации спортивных брендов, спонсорские программы и привлечение инвестиций в спорт, диджитализация и инновационные инструменты спортивного маркетинга, е-sports, а также развитие личного бренда спортсмена и его влияние на решение социальных задач общества. Кроме того, в центре внимания участников конференции была тема благотворительности в спорте.

Открывая панельную дискуссию с участием звезд украинского спорта ― Василия Вирастюка, Анны Ризатдиновой, Славы Медведенко и Ильи Кваши, призерка Олимпийских игр 2000 года Елена Говорова отметила, что большой спорт требует намного более серьезного подхода к подготовке спортсменов, чем любительский. При этом создание необходимых условий для тренировок всегда влечет за собой значительные денежные расходы, что невозможно без поддержки со стороны бизнеса. Поддержка бизнеса ― это не только меценатство: бренды реализовывают большие маркетинговые стратегии, получая очень хорошие бонусы в придачу к лояльности клиента и своей узнаваемости.

В свою очередь, Анна Ризатдинова, украинская гимнастка, бронзовая медалистка Олимпиады–2016, чемпионка мира в упражнениях с обручем и многократная призерка чемпионатов мира и Европы, прокомментировала: «Спорт, наряду с культурой и образованием, ― одна из самых важных опор здорового общества. Помимо поддержки со стороны корпораций большой спорт должен ощущать надежную опору и со стороны государства. Ведь на мировой арене страна часто ассоциируется со спортивными достижениями и практически каждый человек на вопрос о самых известных украинцах начинает список со звезд украинского спорта».

Необходимо также отметить, что формат конференции был максимально ориентирован на нетворкинг и предоставление участникам набора прикладных инструментов и действенных алгоритмов продвижения спортивных брендов на международной арене. Именно на этих вопросах акцентировали внимание спикеры панели «Наилучшие кейсы спортивного маркетинга». Так, CEO Top Five Management Стефан Гуров подчеркнул необходимость качественной трансформации традиционных спортивных сервисов, а именно перехода от устаревшей агентской модели к концепции глобального спортивного хаба, что успешно практикует его компания.

На конференции глобальные бренды были представлены топ-менеджерами таких компаний: Top Five Management, Global Sports Innovation Center powered by Microsoft, футбольный клуб «Бавария», IKISPORT, международный холдинг Parimatch и международное маркетинговое агентство Digital Choo. Среди представителей украинских компаний и организаций участие в мероприятии приняли: основатель Klitschko Ventures Владимир Кличко, а также компании Delta Sport, Intertop Ukraine, IDS Borjomi Ukraine, MostVideo.TV, MostMedia Promotions, Dinaline Group, Pepelatz Production и другие.

Глава отдела коммуникаций Global Sports Innovation Сenter powered by Microsoft София Гончарова рассказала о прорывных цифровых технологиях привлечения и вовлечения фанатов. Успешными примерами в этом направлении также поделился Бенджамин Стин ― руководитель Digital/ CRM проектов футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен), фан-аудитория которого сегодня составляет 650 миллионов человек. Глава европейского отдела маркетинга компании General Mills Арджун Бозе поделился кейсом об использовании большого тенниса с целью повышения значимости бренда и клиентской вовлеченности. О создании спортивного бренда с нуля на примере БК Монако рассказал представитель MostVideo.TV и маркетингового агентства MostMedia Promotions Сергей Черской. Катерина Матющенко, маркетинг-менеджер в СНГ и Юго-Восточной Европе компании Visa, презентовала опыт использования глобальных спонсорских контрактов в локальном масштабе.

Роль инновационных технологий в развитии спорта проанализировали участники блока «Спорт и высокие технологии» CEO IKISPORT Оливье Гуая и директор по стратегическому маркетингу компании Dinaline Group Татьяна Желтомирская. Кроме того, в рамках конференции была проведена большая дискуссия по теме киберспорта, в которой обсуждалась позиция и перспективы Украины на глобальной киберспортивной карте.

Огромный ажиотаж вызвала дискуссионная панель «Спорт и благотворительность», в которой приняли участие: основатель Klitschko Ventures и Klitschko Foundation Владимир Кличко, сооснователь ГО «Игры непокоренных» Михаил Пименов и представитель ТМ Parimatch в Украине Вадим Мисюра. Модератор дискуссии и директор благотворительной организации Klitschko Foundation Алина Носенко обсудила с участниками условия, проблемы и перспективы реализации меценатских проектов в сфере спорта.

Показательно, что оргкомитет конференции уже получил десятки заявок на участие в SMC 2020. По утверждению главы организационного комитета Олега Стрельникова, в следующем году конференция охватит более широкий круг вопросов, касающихся развития спорта.