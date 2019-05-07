Шипулин рассказал, как попадаются на допинге

Новости спорта: Антон также рассказал, что в сборной далеко не всегда употребляют допинг специально.

Олимпийский чемпион 2014 года и чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин рассказал о том, как он отверг предложение принять допинг.

Также россиянин поведал, каким образом многие попадаются на его употреблении.

"Косвенно были такие предложения, не прямые. Но я сразу говорил: "Даже не подходите ко мне с такими вопросами".

Самый интересный момент начинается за год до Олимпийских игр. Приходят такие товарищи... Какие-то психологи, люди, которые засовывают твои лыжи в какой-то резервуар, отчего они поедут в три раза лучше.

Предлагают какие-то методики новые. Таких кадров достаточно много. Здесь надо уметь абстрагироваться от всего и идти своей дорогой.

Как получается с теми, кто попадается на допинге? Они приходят в сборную наивные, ничего не понимают. Им начесали по ушам, что это нормально, это не допинг, это таблеточка, которая выводит молочную кислоту. Они послушались и случайно попались на допинге. Таких вариантов очень много. Есть, конечно, спортсмены, которые целенаправленно употребляют допинг", - поделился Антон в интервью Commandos.

Напомним, что Шипулин, 29 декабря, после Рождественской гонки завершил карьеру, однако остался недоволен тем, как ушел из лыжного спорта.